На ранок у місті залишилось 204 переповнені сміттям майданчики

Станом на 09.00 28 січня в місті є ще 204 перенакопичені майданчики ТПВ. Загалом не вивезено ТПВ з 221 майданчика. Вчора станом на 21.00 було 210 переповнених майданчиків.

Про це повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Загалом у Львові 1222 сміттєві майданчики, які обслуговують 6 компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).

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