На Львівщині затримали зловмисника, який на Різдво обікрав працівницю училища

Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

До Миколаївського відділення поліції 8 січня звернулася 60-річна мешканка Нового Роздолу. За словами заявниці, у різдвяну ніч невідома особа проникла через вікно на територію училища, де вона працює, і викрала 4000 гривень та дві банківські картки, що їй належали.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 22-річний місцевий мешканець.

Зловмисник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Проводиться досудове слідство.