На Львівщині відбудеться перший етап національної серії “Кубок Карпат” з авторалі

Протягом 4-5 лютого на території Сколівщини (Львівська область) та Воловеччини (Закарпатська область) у рамках Всеукраїнської авторалійної серії “Кубок Карпат-2017” відбудуться змагання з ралі “IV Зимові вершини”. На сьогодні заявки на участь у змаганнях подали 12 автомобільних спортивних екіпажів.

Про це повідомила заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

За її словами, серед учасників – багаторазові переможці етапів чемпіонату України з ралі та інших гоночних серій, а також лідер українського ралі Володимир Петренко.

До слова, готовність до змагань обговорили під час підсумкового засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення першого етапу національної серії “Кубок Карпат” з ралі “IV Зимові вершини-2017”, що відбулося сьогодні, 27 січня, у Львівській обласній державній адміністрації.

Йшлося зокрема, про увесь комплекс необхідних підготовчих робіт та організаційних заходів з підготовки траси змагань, плану евакуації в разі виникнення аварійних ситуацій; схем перекриття руху транспорту на ділянці проведення змагань; обмеження руху автотранспорту та тимчасових змін в організації дорожнього руху на ділянці проведення автоперегонів й інформування мешканців та автоперевізників про зміни в розкладі руху пасажирського транспорту. Також про перелік автомобілів спеціального призначення – медиків, працівників МНС, громадського порядку; церемоній відкриття та закриття змагань, діяльності журналістів, залучення волонтерів; графіку перетину кордону зарубіжними екіпажами тощо.

Урочисте відкриття змагань запланували 4 лютого о 17:00 год у селі Нижні Ворота Воловецього району Закарпатської області. Змагальні перегони відбуватимуться 5 лютого з 10 до 16 години.

Зазначимо, національна серія “Кубок Карпат” з ралі “IV Зимові вершини” – 1 етап ІІІ Національної ралійної серії “Кубок Карпат”.