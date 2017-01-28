На Львівщині шахрай, вдаючи із себе юриста, видурив у жінки 1500 доларів

Зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Червоноградського відділу поліції 26 січня надійшла заява від 40-річної місцевої мешканки. Вона повідомила, що наприкінці листопада 2015 року її знайомий, пообіцявши знайти покупця на квартиру та організувати юридичний супровід, отримав від неї за послугу 1500 доларів США.

За словами заявниці, протягом року зловмисник із продажем нерухомості не допоміг і гроші назад не повернув.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За скоєння цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.