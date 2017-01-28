Львівських студентів навчатимуть, як боротися з корупцією, на міжнародному онлайн-курсі

Усіх тонкощів боротьби з корупцією львівських студентів-правників навчать під час безкоштовного міжнародного онлайн-курсу, який триватиме чотири місяці

З лютого до травня львівські студенти зможуть навчатися протидії корупції спільно з молоддю зі США, а також Одеси, Харкова та Чернівців. Навчання відбуватиметься у два етапи під керівництвом професора Томаса Г. Спіді Райса з Правничої школи Університету Вашингтона та Лі (США) та Антона Подільчака, керуючого партнера консалтингової компанії «Advice Group».

Про це повідомляє сайт УКУ.

«Першу частину цього навчання проведе професор із США. Таким чином, працюючи он-лайн, ми зможемо об’єднати досвід та знання студентів як українських, так і американських міст. Друга ж частина занять відбуватиметься у Львові на базі нашої програми», – розповів Іван Городиський, представник Магістерської програми з прав людини Українського католицького університету.

Протягом чотирьох місяців навчання студенти спільно з американськими та українськими фахівцями досліджуватимуть явище корупції та вивчатимуть інструменти її запобігання. Крім того, охочі матимуть змогу вдосконалити навички юридичної англійської мови та проведення наукових досліджень на антикорупційну тематику.

«Отримання навичок для боротьби з корупцією, а, що важливіше, їх подальше застосування є критично важливим для українських правників. На жаль, наш фах часто асоціюють із корупційними явищами і подолати ці стереотипи можливо, лише якщо не просто утримуватись від корупції, а й протидіяти їй. Цей курс, в рамках якого викладатимуть спільно закордонні та українські правники, власне і покликаний надати учасникам не просто теоретичні знання, а й уявлення, яким чином застосовувати їх на практиці», – зазначив Іван Городиський.

Участь у навчаннях можуть взяти студенти-правники 3-5 курсів львівських університетів. Для цього потрібно до 7 лютого зареєструватися за посиланням.

Організовує міжнародний он-лайн-курс із протидії корупції Магістерська програма з прав людини Українського Католицького Університету спільно з Програмою USAID з реформування сектору юстиції в Україні «Нове правосуддя».

Більше інформації про курс можна дізнатися тут.