Львівський ДУВС оголошує набір на курси з підготовки поліграфологів

Львівський державний університет внутрішніх справ оголошує набір на навчання поліграфологів за напрямом «Використання поліграфа при проведенні розслідувань та роботі з кадрами».



Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю університету.

Навчальний курс триває майже місяць, і по його завершенні слухачі отримають відповідне свідоцтво (є також можливість отримати сертифікати від провідних спеціалістів інших країн). В освітньому процесі беруть участь не лише науково-педагогічні працівники університету, а й кваліфіковані спеціалісти України та інших країн, що мають багаторічний досвід роботи у сфері інструментальної та неінстументальної детекціїї. Курс навчання враховує досвід найвідоміших світових шкіл поліграфології та передбачає охоплення всіх основних методик, розроблених за час розвитку «детекції брехні». Однак, основну увагу зосереджено саме на американські підходи та стандарти, які підтвердили свою спроможність 100-річним досвідом їх застосування.

Детальнішу інформацію шукайте на сайті http://truth-expert.com.ua або ж за телефоном 0986462094.