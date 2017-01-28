Львівська школа-гімназія Шептицьких відсвяткувала 25-літній ювілей

Сьогодні, 28 січня, у Львові відзначили 25-літній ювілей Львівської школи-гімназії Шептицьких. До визначної дати приурочили урочисту академію у Національному академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької за участі представників влади, духовенства та педагогічного і учнівського колективу закладу.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Із вітальним словом до учасників заходу звернулася заступник-голови – керівник апарату Львівської обласної державної адміністрації Маріанна Вільшинська.

“Дорогі учні! Ви ще дуже молоді, але вже твердо стоїте на ногах і має чітку мету та знаєте, як її досягти. Вашими покровителями є такі величні духовні постаті як Андрей та Климентій Шептицькі. Тому бажаю вам здоров’я, Божої ласки та віри у те, що ви найкращі. Тоді ви досягнете найвищих вершин у житті”, – наголосила Маріанна Вільшинська.

Також колективу школи за кваліфіковану організацію навчально-виховного процесу, вагомий внесок у розвиток духовності, християнської моралі учнів гімназії та з нагоди 25-річчя з часу існування навчального закладу оголосили Подяку голови Львівської обласної державної адміністрації.

До слова, греко-католицький ліцей імені Климентія Шептицького відкрили у 1991 році. У 2007 році його реорганізували у гімназію Блаженного Климентія Шептицького. А у 2014 році гімназію реорганізовано у НВК “Школа-гімназія І-ІІІ ступенів імені Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких”, який функціонує з 1 вересня 2015 року. Відтоді його очолює отець – селезіянин, волонтер, військовий капелан у 24 бригаді Збройних Сил України у зоні АТО Олег Ладнюк.

У гімназії працює 27 педагогічних працівників та навчається 196 учнів (5-11 класи). Головна мета гімназії – забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на основі християнського світогляду і моралі.