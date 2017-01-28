Львівська «Галичанка» зазнала двох поразок у IV турі Балтійської гандбольної ліги

Учора, 27 січня 2017 року, у Гарляві (Литва) розпочався четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги.
Відкрився тур матчем між «Галичанкою» та «БНТУ-Бєлаз» (Білорусь). Як і очікувалось, гра була дуже напруженою, адже у двох попередніх турах команди розходились бойовою нічиєю. Цього ж разу білорускам вдалося обіграти львів’янок з рахунком 24:21.
Про це інформує прес-служба ГК “Галичанка”.
Другого ігрового дня, 28 січня, у ранковому матчі чемпіонки України зустрілися з чемпіонками Республіки Білорусь та переможницями Балтійської ліги попереднього сезону – ГК «Гомель». На жаль, підопічні Тетяни Штефан і Анжели Савченко програли з рахунком 12:22.
Попереду у «Галичанки» ще три гри: з білоруською «Городнічанкою», а також двома литовськими командами – ГК «Гарлява» і «Жальгіріс».
Наступні ігри серед команд Балтійської Ліги, ІV тур:
28 січня (субота), 2-й день:
14:30 – «Жальгіріс» – ГК «Гомель»
16:00 – «Галичанка» – «Городнічанка»
17:30 – «Гарлява» – «БНТУ-Бєлаз»
29 січня (неділя), 3-й день:
10:00 – ГК «Гомель» -«БНТУ-Бєлаз»
11:30 – «Галичанка» – «Жальгіріс»
13:00 – ГК «Гомель» – «Гарлява»
14:30 «Городнічанка» – «Жальгіріс»
16:00 «Гарлява» – «Галичанка»