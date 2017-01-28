Львівська «Галичанка» зазнала двох поразок у IV турі Балтійської гандбольної ліги

Учора, 27 січня 2017 року, у Гарляві (Литва) розпочався четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги.

Відкрився тур матчем між «Галичанкою» та «БНТУ-Бєлаз» (Білорусь). Як і очікувалось, гра була дуже напруженою, адже у двох попередніх турах команди розходились бойовою нічиєю. Цього ж разу білорускам вдалося обіграти львів’янок з рахунком 24:21.

Про це інформує прес-служба ГК “Галичанка”.

Другого ігрового дня, 28 січня, у ранковому матчі чемпіонки України зустрілися з чемпіонками Республіки Білорусь та переможницями Балтійської ліги попереднього сезону – ГК «Гомель». На жаль, підопічні Тетяни Штефан і Анжели Савченко програли з рахунком 12:22.

Попереду у «Галичанки» ще три гри: з білоруською «Городнічанкою», а також двома литовськими командами – ГК «Гарлява» і «Жальгіріс».

Наступні ігри серед команд Балтійської Ліги, ІV тур:

28 січня (субота), 2-й день:

14:30 – «Жальгіріс» – ГК «Гомель»

16:00 – «Галичанка» – «Городнічанка»

17:30 – «Гарлява» – «БНТУ-Бєлаз»

29 січня (неділя), 3-й день:

10:00 – ГК «Гомель» -«БНТУ-Бєлаз»

11:30 – «Галичанка» – «Жальгіріс»

13:00 – ГК «Гомель» – «Гарлява»

14:30 «Городнічанка» – «Жальгіріс»

16:00 «Гарлява» – «Галичанка»