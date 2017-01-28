Львів’яни самотужки затримали злодія і передали правоохоронцям

Затриманого підозрюють у причетності до кількох крадіжок

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Уночі на службу 102 надійшов виклик про те, що невідомий викрав гаманець у чоловіка на площі Ринок.

Друзі заявника помітили це і наздогнали його, проте під час переслідування зловмисник встиг викинути викрадену річ. громадяни затримали його та дочекались прибуття патрульних.

Коли приїхали інспектори, порушник повідомив, що йому погано, та вдав, наче він зомлів. На місце події викликали швидку медичну допомогу, яка підтвердила, що це симуляція, та привела його до тями.

Під час поверхневої перевірки у підозрюваного знайшли два телефони, один з яких смартфон Samsung, а також розкладний ніж, невідому банківську картку та інші речі.

Його разом з заявником доставили до Галицького відділу поліції, де з’ясували, що згаданий телефон викрали кілька годин тому на вулиці Руській.

Через соціальні мережам, патрульні знайшли власника телефону та привезли його до відділу поліції для проведення слідчих дій.