Львів святкує Китайський Новий рік (фоторепортаж)

У Львові розпочалося відзначення китайського Нового року. Дійство відбувається на спеціально встановленій сцені, що на площі Ринок. Святкування триватимуть три дні, хоча в Китаї це триває два тижні і свій Новий рік китайці вважають одним з найбільших свят, яке має свої давні традиції і повір’я.

Програма дійства дуже цікава і тому подивитися феєричне лазерне шоу «Пробудження дракона» і традиційну ходу «живих драконів» у п’ятницю ввечері зібралося багато львів’ян та гостей міста. І кожен хотів доторкнутися до дракона, сподіваючись на особисте щастя…

Фото Володимира Дубаса