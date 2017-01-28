Дитячі клуби запрошують школярів на безкоштовні заняття

Дитячі клуби запрошують дітей шкільного віку на безкоштовні заняття. Дитячі клуби Львова – мережа осередків дозвілля, в яких діють безкоштовні гуртки та секції пізнавального, творчого і спортивного спрямування. Мета діяльності дитячих клубів – організувати юним львів’янам можливості цікаво й змістовно проводити дозвілля неподалік від дому.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

У мережі Дитячих клубів Львова працює багато гуртків, серед яких: малювання, англійська мова, рукоділля, декоративно-прикладне мистецтво, бісероплетіння, краєзнавство, іноземні мови, танці, студії театрального мистецтва, настільний теніс, атлетика, футбол, загальна фізична підготовка, пригодницький туризм та краєзнавство.

Вихованці, а також всі зацікавлені діти активно залучаються до клубної діяльності. Педагоги-організатори проводять в клубах різноманітні майстер-класи, вікторини, пізнавальні та виховні бесіди, влаштовують перегляди фільмів, рухливі ігри. З нагоди українських свят в дитячих клубах відбуваються тематичні заходи. Традиційними в дитячих клубах вже стали школи писанкарства, олійного живопису, макетування, дизайну, художні пленери під час канікул на природі. Вихованці гуртків усіх напрямків залучаються до любительських змагань з настільного тенісу, шахів, шашок, стрітболу, футболу, легкої атлетики, волейболу.

Щомісяця педагоги організовують для дітей прогулянки цікавими і визначними місцями Львова, відвідини музеїв, театрів.

З графіком роботи гуртків у районах можна ознайомитись тут.