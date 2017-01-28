31 січня завершується реєстрація на пробне ЗНО

У вівторок, 31 січня, завершується реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання

Про це повідомляє Освітній портал.

Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводитиметься з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 квітня. А 8 квітня можна буде випробувати свої знання з іншого предмета на вибір: історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.

Участь у пробному ЗНО зможуть взяти лише зареєстровані особи. Реєстрація учасників проводиться на сайті ЛРЦОЯО. Вартість участі з одного предмета становить 129 гривень.

Нагадуємо, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного ЗНО не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.