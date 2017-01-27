Завтра на Личакові помоляться за Героїв АТО і Небесної сотні

У суботу, 28 січня, об 11.00, на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні. Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ.

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

Також о 9.00 у Гарнізонному храмі служитиметься Божественна Літургія за померлих та панахида. Мешканців міста запрошують долучитись до спільної молитви та вшанувати пам’ять Героїв.

Нагадаємо, з благословення владики Ігоря (Возьняка), Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11.00 на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.