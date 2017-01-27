За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, за вчорашній день з міста вивезено 800 тонн сміття.

З них за допомогою полігонів, визначених Львівською обласною державною адміністрацією. – 250 тонн.

Станом на ранок перевантаженими є 234 майданчики, це 19%. Загалом у Львові 1222 сміттєві майданчики, які обслуговують 6 компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).