За місяць поїзд “Київ – Перемишль” перевіз понад 12 тисяч пасажирів

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Перемишль за перший місяць курсування перевіз понад 12 тисяч осіб. Більшість пасажирів поїзда – понад 8,6 тис. – мандрувала з України до Польщі. У зворотному напрямку подорожували понад 3,7 тис. пасажирів. У святкові дні з 7 по 10 січня поїзд був заповнений на 97 %.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”

«Для ПАТ «Укрзалізниця» швидкісний поїзд до Польщі – це не просто 12 тисяч проданих квитків, це початок нової ери вітчизняних залізничних перевезень, де пасажири отримують зовсім новий рівень якості обслуговування, а залізниця впевнено конкурує з іншими видами перевезень як за якістю, так і ціною квитка. Багато хто скептично ставився до даного проекту, але наполеглива робота нового керівництва ПАТ «Укрзалізниця» довела зворотне – залізниця змінюється не на словах, а завдяки конкретним справам, які відчувають наші пасажири», – розповів директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ «Укрзалізниця» Ігор Романків.

Нагадаємо, що поїзд № 705/706 Київ – Перемишль був запущений 23 грудня 2016 року. Відтоді український пасажир має унікальну можливість швидко та комфортно мандрувати з України до Польщі та у зворотному напрямку. Розклад руху цього поїзда складений таким чином, щоб стикувати його у Перемишлі з іншими поїздами до Кракова, Вроцлава.

Довідка

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 27,5099 грн, станом на 20 грудня 2016 року). При проїзді у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість проїзду залежить від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.