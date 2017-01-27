Юні українці з усього світу передали дарунки дітям українських військових

«Теплом зігріємо серця», – ці слова стали гаслом доброчинної акції, яку вже три роки поспіль організовує Спілка української молоді. Члени цієї організації, які мешкають в Канаді, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Естонії та Великобританії, зібрали та передали цього року дітям українських військових понад 1800 дарунків.

Представництво Спілки української молоді в Україні зобов’язалося доставити ці гостинці маленьким адресатам у різні куточки нашої країни.

Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

Зокрема, незабаром подарунки від ровесників із діаспори отримають діти та молодь в Калуші, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі та Києві.

«Ця акція є свідченням того, що українці світу підтримують свій батьківський край, живуть його турботами та дієво допомагають родинам тих, хто сьогодні стоїть в обороні незалежності та територіальної цілісності нашої держави», – каже комендант акції, голова Крайової управи СУМ в Україні Юрій Іляш.

Крім дітей військовиків, дарунки отримають також хлопці та дівчата, яких бойові дії змусили покинути рідні домівки, та родини яких перебувають нині в складних життєвих умовах.

«Кожен пакунок СУМівці збирали з любов’ю, орієнтуючись на конкретні потреби тієї чи іншої дитини. У подарункові наплічники юнаки з діаспори клали взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки», – каже Юрій Іляш.

Більшість гостинців доповнено вітальними листівками, які виготовили та підписали учасники акції.

«Звісно, що ми не можемо охопити цим доброчинним марафоном дітей усіх українських військових. Але подарувати тепло своїх сердець хоча б частині з них – це в наших силах», – переконані організатори акції.

До речі, в минулі 2014 та 2015 роки, в рамках ініціативи «Теплом зігріємо серця» українським дітям було передано загалом понад 2000 дарунків.

У Спілці української молоді в Україні кажуть, що це не єдиний її захід, орієнтований на дітей українських військових. Цього та минулого року діти полеглих бійців мали нагоду таборувати у французькому містечку Розе та на сумівській оселі «Тарасівка» у Великобританії. Також для них було організовано всеукраїнські благодійні табори.

Довідка

Спілка української молоді – молодіжна виховна організація, яка займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах у дусі свого гасла «Бог і Україна».

Спілку засновано у 1925 році в Києві. У 1946 році СУМ було відновлено в повоєнній Німеччині. З того часу організація поширює свою працю у 10 країнах світу в Західній Європі, Північній і Південній Америці та Австралії.

В основі виховної системи СУМу є теоретичні напрацювання Григорія Ващенка – відомого українського педагога, який вперше розробив систему національного виховання.