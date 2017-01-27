Відомий польський ортопед-травматолог ділився досвідом з колегами у Львові

Відомий ортопед-травматолог із Польщі, професор Юліан Дутка безкоштовно допомагав пацієнтам та ділився досвідом з українськими колегами у Львові

Упродовж 19-20 січня на базі 8-ї міської клінічної лікарні він консультував пацієнтів з важкою ортопедичною патологією та за його авторським методом було прооперовано пацієнтку з деформацією колінного суглобу. Також за участю професора для лікарів відбувся круглий стіл про сучасні принципи лікування патології суглобів.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, під час візиту було проконсультовано 50 пацієнтів з важкою ортопедичною патологією та проведено круглий стіл для травматологів-ортопедів Львова та Львівської області. Під час обговорення були визначені рекомендації щодо подальшого лікування декількох клінічно складних випадків. Також за оригінальним авторським методом професора Юліана Дутки «Ендопротезування колінного суглобу при великих дефектах кісткової тканини» було успішно прооперовано пацієнтку з важкою деформацією колінного суглобу.

«Для ортопедів-травматологів лікарні це знакова подія, адже це – перше ендопротезування колінного суглобу в нашій клініці. Раніше пацієнтка безліч разів проходила консультації в українських та закордонних клініках без пропозиції щодо можливості хірургічного вирішення проблеми. Сподіваємося, що цей новітній метод операційного лікування, який львівські лікарі перейняли від польських колег, буде надалі успішно впроваджений і допоможе багатьом пацієнтам, які цього потребують», – зазначають у 8-мій міській клінічній лікарні.

Професор Юліан Дутка – фахівець у галузі ортопедії і травматології, багаторічний дослідник науково-дидактичної клініки ортопедії медичної академії у Кракові. Станом на сьогодні є керівником відділення ортопедичної хірургії – спеціалізованої клініки ім. Жеромскеґо у Кракові. Віце-президент секції «Патології колінного суглобу» Польського товариства ортопедії і травматології. Протягом 2-х каденцій є президентом Малопольського відділення PTOiTr. Член швейцарської групи AO/ASIF. Голова Ради Фонду лікування травм і захворювань опорно-рухового апарату.

Спеціалізується на первинному та ревізійному ендопротезуванні суглобів, онкології, патології кістково-м’язової системи, ревмоортопедії, малоінвазивній травматології та ортопедії. Брав участь у багатьох міжнародних курсах, конгресах і симпозіумах з ортопедії й травматології, є автором численних наукових публікацій.