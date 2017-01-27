Ветерани спорту Львівщини стали одними з найкращих легкоатлетів країн СНД

Серед жінок у віковій категорії 60-65 років друге місце здобула Марія Островська з Львівщини. У змаганнях враховували вік учасників, час проходження дистанції, яка, до речі, мала бути не менше 10 км. Загалом, враховано 12 найкращих результатів за рік.

Зауважимо, що ветерани спорту, які входять у громадську організацію Львівської обласної спілки ветеранів спорту «Фенікс», сильні не лише у змаганнях з бігу, але й в інших видах спорту, де вони показують найкращі результати і здобувають призові місця, інформує прес-служба ЛМР.