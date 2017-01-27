В одній із львівських колоній засудженому хотіли передати наркотики

Пакунок поліцейські вилучили та скерували на експертизу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Сихівський відділ поліції 26 січня, близько 19.00, надійшло повідомлення від працівника одного з виправних закладів, розташованого у Львові про те, що на території закладу виявлено підозрілий згорток.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули згорток та виявили всередині п’ять таблеток білого кольору, схожих на нарковмісні таблетки «ВС». Як встановили поліцейські, згорток був адресований одному з засуджених, котрий відбуває покарання у закладі.

Пакунок поліцейські вилучили та скерували на експертизу. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.