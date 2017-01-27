Успішна художниця без спеціальної освіти акварелями «Кольорово» заявила, що весна близько

Хтось чудово заварює чай, інший непевершено пече шарлотку, а Тетяна Гамрищак, чергова персональна виставка якої (уже п’ята!) – «Кольорово» – цього разу відкрилася у «Світі кави», прекрасно малює картини.

Не так давно Тетяна Гамрищак стала цілковитою несподіванкою не тільки для всіх, хто її знав, а насамперед – для себе самої. Бо професійний фахівець з романо-германських мов, яка працює перекладачем у дипломатичному представництві й не мала стосунку до художньої творчості, раптом пішла до спеціальної крамниці, накупила олійних фарб і сіла малювати. Це було 2010-го… А три роки тому, спробувавши акварельні фарби, зрозуміла, що ось воно – те, що шукала. Сьогодні вперше вона уклала експозицію лише з акварелей.

Ні, Тетяна Гамрищак раніше ніколи не малювала. Хіба по партах у школі, за що вчителі сердито вручали їй губку і змушували всі ті мальовидла відмивати. Навіть шкільні завдання з малювання не завжди виконувала, просила допомоги в рідної сестри. А тут раптом – наполегливі олійні спроби, а тоді – акварельні. І настільки глибокі, що сьогодні Тетяна Гамрищак навіть дає майстер-класи не лише в приватних закладах, а й у державних, скажімо в Національному музеї у Львові.

Як правило, глядачі вражено замовкають, коли довідуються, що художниця не має спеціальної художньої освіти. Ба більше, Тетяна ніколи не брала уроків у професійних художників, а є стовідсотковим самоуком. Не віриться, що так навчитися малювати можна самостійно.

Тетяна Гамрищак і сама не завжди вірить, що це все відбувається з нею. Але твердо знає: щоб чогось досягти, треба працювати. І не зупинятися в прагненні навчитися, пізнати, осягнути. Зупинився, уявив себе «зіркою», розслабився – регрес неминучий.

«Як шість років тому, так і зараз, малюю кожну вільну хвилину, – розповідає Тетяна Гамрищак «Львівській газеті». – І дуже тішуся, що мої роботи людям подобаються, їх активно купують не лише в Україні, а й у Німеччині (де вже також мала персональну виставку), в Італії, Іспанії, Ірландії, Австрії тощо. Інакше б вони просто витіснили мене з хати. Бо спочатку займали тільки якийсь куток кімнати, тоді вже цілу кімнату, тепер відвоювали собі ще й частину коридору. І схоже, зупинятися не мають наміру (сміється. – ЛГ). Але творчо працювати мені найдзвичайно цікаво. Спочатку запитувала себе, та й мене питали: а для чого мені це? Однак відповіді не знаходила. Було бажання малювати, й тому малювала. Я є особою, яка любить доходити до суті будь-чого. Так і цього разу. Щоб зрозуміти, що зі мною відбувається, вирішила здобути другу вищу освіту – психолога. Отож зараз є студенткою третього курсу Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Друзі називають мене вічною студенткою. Але, мабуть, такою за своєю натурою я і є. Справді не можу зрозуміти, як комусь може бути нецікаво вчитися».



Тетяна Гамрищак має чудову здатність – зазирати в себе і дослухатися своїх бажань. І йдеться не про забаганку мати дорогу шубу чи спробувати якийсь делікатес, а про той шлях, яким у той чи інший час варто піти. Так було з нею, коли у 19 років ризикнула й поїхала на навчання у Німеччину. Так було, коли взяла у руки пензель. А вже, навчившись чогось у творчості і паралельно захопившись рекламою, підготувала велику папку з документами і тематичними творчими роботами на вступ (для другої вищої освіти) на курс візуальних комунікацій в один із вишів Німеччини.

До речі, того разу Тетяні Гамрищак відмовили. І вона шалено засмутилася. Але вирішила особисто поїхати і довідатися, що не так зробила. Відповідь її вразила: приймальна комісія розцінила її за документами як таку, що є вже зрілою творчою особистістю (зокрема, в царині візуальної реклами), і, відповідно, навчання у їхньому виші уже нічого нового не зможе їй дати. «Я зробила велику помилку, що в тих усіх вступних речах виклалася максимально, – сміється художниця. – Це власне, той випадок, коли надмір знань (а я готувалася дуже ґрунтовно) мені зашкодив. Але такий у моєму житті – одиничний. Бо на собі переконалася: що більше знаєш і вмієш, то впевненіше почуваєшся. Якісь страхи і тривоги, які притаманні кожному, маліють настільки, що стають несуттєвими, отож позбавляють людину зайвих упереджень. Адже ми багато що не робимо через лінощі й страхи, передовсім боїмося поразки чи осуду суспільства. А коли маєш знання, то значно легше починаєш до того всього ставитися».

Тетяна Гамрищак сьогодні не боїться чогось не вміти чи не знати – бо можливості навчитися є завжди. Вона знає, що кожному з нас даровано справді багато, лише треба до себе прислухатися і збагнути. Зрештою, для того і є відміряний кожному його шлях на цій землі, щоб осягати. Але треба це усвідомити, щоб себе не змарнувати. Вона усвідомила вже давно, а відтак знає, що робить і для чого.

«Я невипадково назвала цю свою виставку «Кольорово», – зізнається художниця. – Бо зараз колір з мене просто пре, і зупинитися не можу. Коли малюю, для мене все перестає існувати. Та й акварель – не той жанр, де можна довго роздумувати. Пропустила момент – і все пропало або вийде цілком не те, що хотіла донести. Тому завжди роблю так, як відчуваю. А відчуваю, що весна близько».

Залюблена у цей світ і в багато цікавих речей у ньому, Тетяна Гамрищак має ще одне захоплення – йогу. Особистість з характером і з вірою у мету, що ніколи не представляє себе іншим загально –мовляв, я художник, перекладач і психолог, – а лише так, як передбачає тематика діалогу (з художниками Тетяна Гамрищак – художник, у дипломатичному представництві – перекладач, в інших ситуаціях – професійний психолог), вона раптом ділиться з «Львівською газетою», якою бачить себе років за п’ять чи десять: насамперед художницею, яка медитує у власній галереї. Хай так буде!

Фото з архіву Тетяни Гамрищак