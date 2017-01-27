У Золочеві чоловік обікрав свою знайому

Загальна сума збитків, заподіяних зловмисником склала понад 8000 гривень.

До Золочівського відділу поліції 25 січня надійшла заява від 51-річної місцевої мешканки. Вона повідомила, що з її помешкання викрадено ноутбук FUJITSU та дві золоті обручки. Сума матеріальних збитків склала більше 8 000 гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 34-річний житель міста Судова Вишня, який проживав у помешканні жінки. Коли господині не було вдома, він вчинив крадіжку.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.