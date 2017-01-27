У Стрию через суперечку з батьками з дому пішла неповнолітня

Працівники ювенальної превенції Стрийського відділу поліції розшукали 15-річну дівчину, мешканку одного з сіл району, та помістили її до притулку Львівської облдержадміністрації.

До Стрийського відділу поліції 25 січня зателефонував місцевий мешканець, котрий повідомив, що його неповнолітня нерідна донька не повернулася додому. Востаннє вони з дружиною бачили її 20 січня.

Того ж дня працівники ювенальної превенції Стрийського відділу поліції розшукали дівчину. За її словами, весь цей час вона була у подруги. З дому пішла тому, що посварилася з батьками.

Правоохоронці спільно зі Службою у справах дітей Стрийської райдержадміністрації встановлюють в яких умовах проживала дитина та яка роль батьків у її вихованні. За результатами перевірки буде вирішуватися питання про можливе позбавлення матері батьківських прав, інформує Ольга Марцинюк, Стрийський відділ поліції.