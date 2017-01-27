У Радехові під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка-інвалід

Жінці-інваліду допомогли вибратися з квартири рятувальники

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

27 січня, о 09:54, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в м. Радехові на вул. Витківська, 14.

На момент пожежі у квартирі перебувала власниця, 1959 року народження, інвалід І групи. Жінка через обмежені фізичні можливості не могла самостійно покинути небезпечну квартиру. На допомогу прийшли рятувальники, які вивели власницю на свіже повітря.

Пожежу локалізували о 10:06 і повністю ліквідували о 10:17. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м та електрощиток.

Ймовірною причиною виникнення займання може бути коротке замикання електромережі.