У Львові завершується проект «Фотографія, що оживає»

У понеділок, 30 січня, о 14.30, у Першому театрі відбудеться завершальний етап робочої частини проекту «Фотографія, що оживає». Його було створено з нагоди відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році та вшанування пам’яті Івана Франка.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Перший театр спільно з Навчально-методичним центром освіти міста Львова у рамках спільного проекту «Театральна педагогіка» створили «Фотографію, що оживає»: діти майже з 30 шкіл міста мали змогу приміряти на себе образ з історичного минулого, а саме – взяти участь у сценічній фотосесії у костюмах за світлинами із життєпису Івана Франка.

«Як відомо, фотографія – це міні-спектакль, де моделі – це актори, а фотограф – режисер. За допомогою таких постановок діти та підлітки разом із організаторами проекту мали гарну нагоду відтворити історичні світлини у сучасній інтерпретації, пригадати події життєвого шляху Франка. Крім того, це прекрасна можливість за допомогою перевтілення зрозуміти, що минуле було також кольоровим, і не варто його уявляти, як щось давнє-забуте, і тільки в чорно-білих кольорах. Саме це допомагає сприймати історію, літературу як дещо близьке, а не нудне та непотрібне»,- розповідають організатори.

Проект розпочався ще у грудні 2016 року, а зараз підходить до свого завершення. Далі планують створити календар та відкрити фотовиставку просто неба.

Організатори та учасники проекту будуть раді бачити усіх охочих на одній з останніх фотосесій, яка відбудеться 30 січня. Кожен охочий зможе поглянути на увесь процес зсередини та поговорити з організаторами й учасниками проекту.