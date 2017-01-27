У Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Львові відбулись тематичні заходи. Керівництво міста і області, громадськість, небайдужі містяни долучились до мітингів, вшанувавши пам’ять невинно загиблих.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Для нашого міста заходи із вшанування пам’яті про Голокост – це не просто солідарність зі світом. Це, власне, є частиною нашої історії, історії Львова. Безумовно, що наш обов’язок – пам’ятати тих людей, які постраждали не за свої дії, а лише за те, що належали до певної нації. Тому дуже важливо, щоб ми і майбутні покоління не просто пам’ятали про ті трагічні події, але робили все, аби вони більше ніколи не повторились», – зауважив в.о. начальника управління культури ЛМР Михайло Мороз.

Окрім мітингів, які відбулись біля пам’ятника жертвам львівського гетто, що на проспекті В. Чорновола, та біля пам’ятного каменя на місці колишнього Янівського концтабору, відбувались й інші заходи.

Організатор заходів Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хасед-Ар’є» та Лобо Бней Брит «Леополіс» ім. Е. Домбергера.

«Відзначення цієї сумної дати – наша мізерна данина пам’яті 6 мільйонів безвинно загиблих в полум’ї Голокосту. В цей день в різних країнах світу проводять жалобні мітинги біля меморіалів, зустрічі з врятованими та рятівниками, організовують тематичні виставки, перегляди фільмів, вистав, поетичні вечори. Мета цих заходів – показати історію без прикрас», – зазначають організатори.

Довідка

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно 27 січня. Саме цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в’язнів нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. За різними даними, за час його існування в ньому загинули від 1,5 до 2,2 млн людей.