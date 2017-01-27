У Львові водій, позбавлений права керування авто, знову втікав від поліцейських – спочатку автівкою, а потім пішки (відео)

На цього водія за час роботи патрульної поліції Львова складено 12 адміністративних матеріалів

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Уночі на перехресті вулиць Кульпарківської та Наукової патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2108, який порушив правила дорожнього руху. Він рухався в напрямку села Сокільники. Інспектори подали йому вимогу про зупинку спеціальними звуковими та світловими сигналами, проте водій пришвидшив рух до 140 кілометрів на годину та намагався втекти.

Неподалік самого села, він не впорався з керуванням та наїхав на кучугуру снігу, після чого автомобіль перевернувся та став непридатним для подальшого руху. Водій виліз через вікно та побіг через дорогу.

30-річного громадянина наздогнали та затримали. Патрульні з’ясували, що він не мав документів на транспортний засіб та вже притягувався за керування напідпитку, за що був позбавлений водійського посвідчення, та за незаконне поводження з наркотичними засобами.

На місце події викликали власника машини, який пред’явив документи на автомобіль та розповів, що передав порушнику його для ремонту. На місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу.

Загалом за час роботи патрульної поліції на цього водія вже склали 12 адміністративних матеріалів, останні 23 січня 2017 року, зокрема один з них за невиконання вимог про зупинку, йдеться у повідомленні.