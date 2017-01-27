У Львові сусіди підпалили двері квартири пенсіонерки

Правоохоронці встановили, що до навмисного пошкодження майна причетні дві львів’янки.

До Франківського відділу поліції 26 січня о 12.00 звернулася 60-річна місцева мешканка. Вона повідомила про те, що невідомі особи вчинили підпал вхідних дверей її квартири, внаслідок чого заподіяні матеріальні збитки.

Правоохоронці встановили, що до підпалу причетні дві мешканки будинку, які живуть в одному будинку з потерпілою.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.