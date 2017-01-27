У Львові мають працювати спеціалізовані «сміттєві» патрулі, – Свінціцький

Щоб у Львові повноцінно запрацювала програма зі сортування сміття, потрібно прописати чіткі правила поводження із ТПВ.

Контролювати їх виконання мають спеціалізовані патрулі – чи новостворені, чи виокремленні у поліції.

Таку думку під час дискусії у «Твоє місто» висловив депутат Львівської міської ради з фракції «Народний контроль» Віталій Свінціцький.

«Ми говоримо про сортування сміття, але як це робити? Роз’яснювальної роботи нема. Тож треба напрацювати бодай 10 чітких правил поводження із відходами: як правильно сортувати, як складати, щоб зменшити в об’ємі тощо. Вони мають бути обов’язковими до виконання для всіх».

Утім, за його словами, важливо не лише прописати правила, а й забезпечити контроль за їх виконанням.

«Якщо зараз пройтися лісопосадками біля Львова, то у них можна назбирати сміття на окреме звалище. І без контролю спеціалізованими патрулями, без впровадження серйозних штрафів ситуація не зміниться: хто має совість, сортуватиме сміття і виноситиме його в контейнери, а хто звик кидати сміття під ноги чи вивозити відходи у ліс-поле, робитиме так і далі», – резюмував депутат.