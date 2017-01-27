У Львові безкоштовно проведуть реконструктивні операції бійцям АТО

27 та 28 січня у Військовому львівському госпіталі західного оперативного командування оперуватиме відомий реконструктивний та пластичний хірург, заслужений лікар України Ростислав Валіхновський.



Він проведе серію відкритих реконструктивних операцій для бійців, поранених в зоні АТО, на які будуть запрошені молоді хірурги та студенти Львівського, Тернопільського та Київського медичних університетів

«На жаль, на території України триває збройний конфлікт, – говорить лікар. – Досвід хірургів сьогодні затребуваний, як ніколи. Я надаю допомогу пораненим солдатам на безоплатній основі від початку конфлікту на сході України. Характер травм та ушкоджень людського організму на полі бою відрізняється від ушкоджень цивільних. Надання медичної допомоги пораненим солдатам – це новий досвід дня українських хірургів та нові вимоги до студентів-медиків та хірургів-початківців».

За словами хірурга, досвід практикуючих українських лікарів, котрі надають допомогу пораненим військовим та добровольцям, вже затребуваний у світі.

У рамках діяльності благодійного фонду Ростислав Валіхновський особисто безкоштовно проводить складні хірургічні реконструктивні операції бійцям, що постраждали на сході України. Він пропонує об’єднати зусилля у цьому напрямі не тільки хірургам, нейрохірургам, травматологам, психологам та лікарям, що займаються протезуванням, а також – установам, медичним та санаторним закладам, котрі можуть надати реабілітаційну допомогу нашим захисникам.