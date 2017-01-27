У Львівській області зіткнулися два легковики: загинув чоловік

На міжнародній трасі Львів – Шегині сталася смертельна ДТП, в результаті якої одна людина загинула, а троє отримали травми.

“В селі Родатичі 27-річний львів’янин за кермом “Форд Фокус” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем “Фолькваген Пасат”, яким керував 49-річний житель одного із сіл Мостиського району”, – повідомляє львівська поліція.

32-річний житель Пустомитівського району – пасажир “Форда”, від отриманих травм помер у лікарні. Водія цієї машини госпіталізували в травматологічне відділення з закритим переломом тазових кісток, черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.

Водія і пасажирку автомобіля “Фолькваген Пасат” з черепно-мозковими травмами та струсом головного мозку також госпіталізували в Городоцьку ЦРЛ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Винному в ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.