У Червонограді посеред дня дика лисиця кидалася на людей

Як повідомили очевидці, лисиця шипіла та кидалася на людей.

В Червоноградський відділ поліції 26 січня близько 14.20 на оперативний номер 102 надійшло повідомлення від перехожого чоловіка про те, що на вулиці Мазепи, 16 лисиця кидається на людей.

На місце події прибув наряд сектору реагування патрульної поліції.

«Патрульні побачили лисицю, яка поводила себе дуже агресивно і загрожувала життю та здоров’ю людей. Оцінивши ситуацію, поліцейські прийняли рішення про використання табельної вогнепальної зброї. Інспектор поліції здійснивши два постріли у лисицю, знешкодив її», – повідомив начальник сектору реагування патрульної поліції №3 капітан поліції Олег Росовський, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.