У центрі Львові водій Audi А5 наїхав на патрульного, який обмежував рух транспорту (відео)

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за наїзд на патрульного

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Сьогодні, близько 10.00, на перехресті вулиць Коперника – Вербицького патрульні обмежили рух під час евакуації транспортного засобу. Усі автомобілі виконали вказівки поліцейських і зупинилися. Автомобіль Audi А5 порушивши вимогу інспектора патрульної поліції про заборону руху, здійснив об’їзд колони автомобілів, заїхавши частково на тротуар.

34-річний водій агресивно реагував на зауваження поліцейських, а згодом здійснив рух на лейтенанта поліції. Патрульний звернувся в лікарню швидкої медичної допомоги.

Медики встановили попередній діагноз – забій та гематома коліна.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка попередньо кваліфікувала цю справу за ч.2 ст. 345 ККУ (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк).

До слова, 23 листопада 2016 року це й ж патрульний поліцейський оштрафував цього ж водія на іншому автомобілі за проїзд на червоне світло світлофора.