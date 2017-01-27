Сьогодні світ вшановує день пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, світ вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, встановлений Рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.

Президент України Петро Порошенко у зверненні до українців назвав Голокост одним із наймасштабніших трагедій в історії земної цивілізації.

“”Мільйони невинних людей було знищено лише за належність до єврейського народу. Нормальна людська свідомість відмовляється це сприймати… Це наш спільний біль. Він щемить у серцях українців, ятрить рани нашої багатостраждальної землі, гіркими рядками повнить книгу буття Українського народу”, – ідеться у зверненні.

Порошенко заявив про неприпустимість повторення подібних злочинів у майбутньому.

“Україна, яка втратила десятки мільйонів своїх синів і доньок різних національностей внаслідок злочинів тоталітаризму, нині протистоїть російській агресії, боронячи кордони демократичного світу. Ми закликаємо усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних імперій, ідеологій та практик, що породжують злочини проти людства. Пам’ятаймо. І будьмо єдиними у відстоюванні ідеалів гуманізму, демократії, свободи та миру у всьому світі”, – сказав президент.

У цей день, 27 січня 1945 року, був звільнений найбільший нацистський табір смерті “Аушвіц-Біркенау” (Польща), в якому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 4 мільйонів осіб. Точну кількість загиблих так і не вдалося встановити, оскільки багато документів було знищено, а нацисти не вели облік жертв, які направляються у газові камери відразу після прибуття.

На території табору в 1947 році був створений музей в пам’ять про жертви, який включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.