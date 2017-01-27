Сьогодні поблизу Львова позашляховик зіткнувся з деревом

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Тойота Прадо» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 27 січня, близько першої ночі на автодорозі між Львовом та Винниками.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Тойота Прадо» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

На момент ДТП в автомобілі знаходились троє чоловіків. Двоє з них, 21-річний львів’янин та 22-річний мешканець Жовківського району, госпіталізовані в одну з міських лікарень.

Правоохоронці встановлюють, хто керував автомобілем та обставини ДТП.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.