СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну мерові Перемишля

Служба безпеки Україна скасувала заборону на в’їзд в Україну меру Перемишля Роберту Хомі

Про це повідомила речниця відомства Олена Гітлянська у Facebook.

“Українська сторона позитивно сприйняла оцінку мера Перемишля, яку він публічно надав антиукраїнським маршам у місті. Саме тому Служба прийняла відповідальне рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту Хомі”, – написала вона.

“Ми також розуміємо, що заборону в’їзду меру Перемишля активно намагалася використати “третя” сторона для внесення розколу у стосунки між Україною та Польщею”, – додала Гітлянська.

Нагадаємо, мерові Перемишля Роберту Хомі заборонили в’їзд до України 17 січня. СБУ повідомила, що заборона пов’язана з його “антиукраїнською активністю”.