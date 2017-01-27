Садовий пообіцяв наступного тижня оприлюднити план дій щодо нового сміттєзвалища

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував результати сьогоднішнього засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС за участю прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Мер зазначив, що наступного тижня місто представить план дій по території гірничо-хімічного підприємства «Яворівська сірка», які визначені для міста Львова.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

« Після наших неодноразових звернень та попередження про можливі екологічні наслідки, нам частково і тимчасово розблокували доступ до ряду полігонів у Львівській області. Завдяки цьому перевізникам вдалось розпочати очищення сміттєвих майданчиків. Станом на п’ятницю майже половина ТПВ із переповнених майданчиків була вивезено. Якщо така динаміка збережеться, нам вдасться очистити місто протягом вихідних, після чого комунальні служби проведуть дератизацію всіх майданчиків.

Одразу зазначу, що нові домовленості з полігонами в області передбачають разове вивезення лише того сміття, яке накопичилось в місті. Подальший процес очистки міста за умови відновлення блокування може бути ускладнений”, – зазначив мер.

“У п’ятницю нам вдалось досягнути важливого рішення державних органів влади. Ознайомившись з ситуацією, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив обласній державній адміністрації виділити Львову ділянку для будівництва нового сміттєпереробного комплексу. Мова йде про закинуті землі гірничо-хімічного підприємства «Яворівська сірка». Я вже скерував офіційне звернення на голову обласної адміністрації з проханням про виконання даного доручення.

Наступного тижня ми оприлюднимо детальний план дій по цій території. Сьогодні озвучу лише кілька важливих тез.

По-перше. Львівська міська рада, як ніхто інший, зацікавлена, аби новий комплекс на території колишнього хімічного гіганта відповідав найвищим екологічним нормам. Територія «Сірки» знаходиться за 35 кілометрів від кордону Європейського Союзу, відтак ми залучимо лише таких ліцензованих проектантів і виконавців, які мають досвід побудови подібних об’єктів. Сучасний комплекс має стати не новою проблемою, а вирішенням тих старих екологічних проблем, які пов’язані з колишнім видобуванням сірки.

По-друге. Побудова нового сучасного комплексу це не єдина річ, яку ми повинні зробити, аби змінити ситуацію з ТПВ. В місті протягом року буде реалізована комплексна стратегія якісно нового поводження зі сміттям. Ми повинні змінити свій підхід по відходів, які продукуємо. Сортування, зменшення кількості сміття, повторне використання і переробка – це ті речі, які нам потрібно масово і швидко засвоїти, аби подібна ситуація більше ніколи не повторилась”, – сказав Андрій Садовий.