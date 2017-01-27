ПриватБанк розпочинає широкомасштабну співпрацю зі страховим ринком

ПриватБанк розпочав процедуру акредитації страхових компаній, що стануть партнерами банку під час страхування лізингового, заставного, іпотечного майна, особистого страхування позичальників, а також масового продажу страхових продуктів.

Як повідомили в банку, участь в акредитації може взяти будь-яка страхова компанія, що відповідає загальним вимогам, передбаченим механізмом акредитації.

«ПриватБанк наразі є відкритим для всіх страхових компаній України, пропонуючи нашим клієнтам сучасні та вигідні страхові продукти, – говорить Олексій Турівной, керівник напрямку «Страховий бізнес» ПриватБанку. – Наша мережа відділень, сучасні електронні технології дають страховикам унікальну можливість пропонувати послуги мільйонам клієнтів банку та без зайвих витрат продавати послуги й вести комунікації з клієнтами через цифрові канали».

Зокрема, страхові партнери банку для отримання акредитації мають укласти договір про відкриття в ПАТ КБ «ПриватБанк» поточного рахунку для зарахування страхових платежів від продажів страхових продуктів клієнтам і партнерам банку, мати незнижуваний залишок на поточному рахунку та укласти договір про розміщення строкового депозиту розміром не менше 3% від суми сформованих страхових резервів. Також ПриватБанк пропонує страховикам у роботі з банком використовувати електронний документообіг, сервіси «Папка24» та Invoice.