Прах Олександра Олеся прибув до Києва

Урна з прахом письменника Олександра Олеся і його дружини прибула до Києва, літак прибув у міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Про це повідомили МЗС України в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна“.

“Нашим завданням було скоординувати доставку праху Олександра Олеся в Україну. Ми своє завдання виконали. Сьогодні він прибув до Києва”, – сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що подальше інформування про перебіг подій – на уповноважених органах в уряді, зокрема на Міністерстві культури України.

“Перепоховання Олександра Олеся відбудеться цієї неділі, 29 січня. Панахида у Володимирському соборі о 12:00, о 13:30 поховання на Лук’янівському цвинтарі, на спеціально створюваній алеї для почесних перепоховань представників військово-політичної та культурної еміграції” – написав у Фейсбуці Історик, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Сьогодні, 27 січня, відбудеться брифінг міністра культури України Євгена Нищука, присвячений питанню перепоховання Олеся і його дружини.