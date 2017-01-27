Порошенко доручив Кабміну терміново вирішити проблему з львівським сміттям

Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз, а також на тривалу перспективу, передає прес-служба глави держави.

Ситуація у Львові була однією з тем робочої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

“Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування, – зазначив президент. – Але коли там не можуть у межах своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарську безпорадність обгортають у політичну матерію, а безпеці городян загрожує екологічна катастрофа, – ми повинні допомогти городянам. І місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців і мільйони іноземних туристів”.

У прес-службі президента додали, що завтра Львів з робочим візитом відвідає Володимир Гройсман.

Вчора стало відомо, що сміття зі Львова в семиденний строк планують вивезти на полігони області. Також вчора у місті протестували місцеві жителі, перекриваючи дороги з вимогою вирішення “сміттєвої проблеми”.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що ситуація зі сміттям у Львові складна, більше 20% контейнерних майданчиків переповнені. У зв’язку з цим прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації Олегу Синютці провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення щодо забезпечення утилізації сміття. Станом на 19:00 четверга у Львові прибрано 137 контейнерних майданчиків твердих побутових відходів, що становить 35% від загальної кількості засмічених.