Поляк хотів перевезти через кордон 40 тисяч євро

Учора, 26 січня о 20.00 у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону під час перевірки легкового автомобіля марки «Фольцванен» помітили значне хвилювання водія.

Після чого ініціювали спільний догляд автомобіля з працівниками митниці.

Водій, громадянин Республіки Польщі, 1971 року народження, для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор». Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євро.

Наразі гроші вилучині. Подальшу долю порушника буде вирішувати с суд, інформує Львівський прикордонний загін ЗРУ ДПСУ.