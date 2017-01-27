Перевізникам залишають великі лоти, через які із порушниками практично не можливо розірвати договір, – Веремчук

Замість оптимальних лотів на 20-30 автобусів, у новому конкурсі перевізникам знову пропонують лоти із великою кількість маршрутів. На практиці це майже унеможливлює розривання договору із порушником.

Про це повідомив керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук.

«Перевізникам залишають великі лоти із сотнею автобусів. У результаті, із фірмою, яка порушуватиме умови, буде важко розірвати договір через незначні шанси знайти їй заміну із великим автопарком. Натомість при лоті на 20-30 автобусів, як то пропонували для конкурсу депутати нашої фракції, замінити фірму-порушника простіше», – пояснив Веремчук.

Також він звернув увагу на те, що, по суті, перевізники залишаються безкарними за порушення договорів: пункт про штрафні санкції аж надто лояльний.

«Штрафи діють лише тоді, коли перевізник не виконує 95% зобов’язань. А зараз і тут хочуть внести пом’якшення», – каже депутат.

Окрім того, Веремчук повідомив, що наразі незрозуміло, як у нових договорах прописуватиметься впровадження е-квитка, який переводить громадські перевезення у прозору площину.