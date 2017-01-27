На Золочівщині неповнолітній водій збив пішохода

Пішохід, 19-річний мешканець одного з селищ району, звернувся за медичною допомогою на наступний день після наїзду. Лікарі діагностували у нього травми голови.

В Золочівський відділ поліції 26 січня надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 19-річний мешканець одного з селищ району. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Правоохоронці попередньо встановили, що 25 січня близько 20.00 хлопець йшов по узбіччю дороги в селищі Поморяни і на нього наїхав автомобіль «ВАЗ», за кермом якого перебував 16-річний мешканець одного з сіл району. Зі слів неповнолітнього водія, який не має прав на керування транспортними засобами, він взяв автомобіль у свого товариша, щоб покататися.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі без права керувати транспортними засобами на той самий термін. Неповнолітньому, який перебував за кермом автомобіля без прав на керування транспортним засобом, загрожує штраф в розмірі 425-850 гривень. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.