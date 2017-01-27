На Високому Замку прокладуть доріжку

У парку “Високий замок” прокладуть доріжку від вул. Ужгородської до будинку садівника

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про безоплатну передачу департаменту містобудування ЛМР бруківки з балансу Франківської РА та ЛКП «Львівавтодор», для викладення доріжки у парку «Високий Замок».

«Це бруківка, в обсязі 300 кв. м, з балансу Франківської районної адміністрації і, 1300 кв. м з балансу ЛКП «Львіватодор». Її призначення – викладання доріжки в парку «Високий Замок» від вул. Ужгородської до будинку садівника», – розповів в.о. начальника інженерного управління Львівської міської ради Олександр Одинець.