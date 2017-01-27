На Львівщині стартував відкритий чемпіонат області з фігурного катання на ковзанах

На Льодовій арені м. Новояворівська (вул. Т. Шевченка, 5) сьогодні, 27 січня, розпочався відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юніорів, юніорок та юнаків, дівчат “LVIV TROPHY 2017”. Змагання зібрали близько 250 спортсменів з 11-ти областей України, а також закордонних гостей – юних фігуристів з Білорусі та Молдови.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Змагання відбуватимуться у таких категоріях:

– “група А” (спортсмени, члени федерації) – одиночне катання, спортивні танці на льоду, спортивні пари;

– “група В” (хобі-клас) – одиночне катання.

Львівщину представлятимуть вихованці відділення фігурного катання Яворівської ДЮСШ під керівництвом тренера Сюзанни Хачатрян.

Змагання відбудуться за підтримки Всеукраїнської ліги фігурного катання, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Новояворівської міської ради та керівництва Льодової арени.