На Львівщині приватне підприємство розкрадало бюджетні кошти

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 викрили директора приватного підприємства, котрий, внісши недостовірні відомості у акти про виконані роботи, привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту покрівлі даху житлового будинку у місті Новояворівськ.

Як встановили правоохоронці, керівник підприємства виконував договір підряду, укладений із комунальним підприємством, підписавши акт приймання виконаних будівельних робіт за визначеним кошторисом.

Проте, до акту були включені роботи, які не виконувались взагалі або були виконані частково, що підтверджується відповідним висновком будівельно-технічної експертизи. Внаслідок цього, з бюджету було безпідставно виплачено коштів на суму 262 тисячі гривень.

У рамках кримінального провадження директору приватного підприємства повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (розкрадання у великих розмірах) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.