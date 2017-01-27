Львову буде виділено земельну ділянка для будівництва полігону з переробки ТПВ

Під час наради з обговорення ситуації на Львівському полігоні ТПВ та поводження з ТПВ у м. Львові домовились про виділення земельної ділянки площею 12,5 га для будівництва полігону з переробки ТПВ.

«Це біда і вона має всіх гуртувати. І має бути співучасть усіх у тому процесі. Зі свого боку можу підкреслити, що все те, що буде потрібно, погодження всіх структур – вони будуть зроблені», – сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Відтак він дав доручення Обласній державній адміністрації передати Львову земельну ділянку на території колишніх гірничо-хімічних підприємств Яворівського ДГХП «Сірка» прощею 12,5 га, інформує прес-служба ЛМР.

«Ми за останніх 4 місяці відвели ці земельні ділянки як державна власність і затвердили відповідно акти як державна земля. І детальний плани територій затвердили також.

Ця земля є непридатною для сільського господарства чи будівництва, тому що вона є пошкоджена гірничою хімією. Але є придатною для використання як територія для полігону», – доповів на нараді голова Обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Водночас Олег Синютка сказав, що для виділення ділянки потрібно лише розпорядження голови ЛОДА.

«Питання щодо передачі місту ділянки дозрівало фактично 8 місяців. Дозріло. Насправді велика Вам подяка, тому що Ви розв’язали проблему, яка не розв’язувалася 25 років. Для всіх міських голів та губернаторів це була єдина проблема – ми не могли знайти ділянки. Сьогодні дійсно священний день для Львова», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.