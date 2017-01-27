Львівщина представляє інвестиційний та туристичний потенціал на престижному міжнародному форумі

Упродовж 27-28 січня у м. Ряшів (Підкарпатське воєводство, Республіка Польща) триватиме X Форум Європа – Україна “Можливості, яких не можна втратити”. У рамках Форуму вперше проходитиме Східний Ярмарок, під час якого виробники з України та інших країн Європи матимуть можливість налагодити торговельні контакти, обмінятись позитивним досвідом ведення підприємницької діяльності.

Про це повідомили у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації.

Так, на унікальному виставковому стенді представники Львівщини презентуватимуть продукцію товаровиробників (соки, кава, солодощі), вироби народного промислу (солом’яні вироби майстрів Самбірщини, кераміка), інвестиційний потенціал, а також туристичні та рекреаційні можливості регіону.

Зазначимо, що у заході беруть участь представники управління туризму та курортів, департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, а також департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації.