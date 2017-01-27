Львів’ян запрошують на вранішню кава з Орестом Скопом

У суботу, 28 січня, в арт-кав’ярні «Квартира 35» (вул. Вірменська, 35, 2-ий поверх «Дзиґи») відбудеться зустріч з львівським художником, діячем та меценатом Орестом Скопом.

Про це повідомляє МО “Дзиґа”

Вранішня кава з… — неформальне спілкування за філіжанкою кави з цікавими людьми, яку ініціює Львівська ФРІ.

Митець Орест Скоп є одним із найвідоміших поціновувачів образу козака Мамая. З-під пензля художника у світ вийшло близько 400 великоформатних картин із зображенням цього загадкового персонажа українського фольклору. Пан Орест називає образ цього козака символічним, бачить у ньому всю Україну.

Починаючи з 1982 р., працює над циклом «Козак Мамай» із 300 картин, присвячених пам’яті сліпих кобзарів, розстріляних радянською владою у 1934р. в околицях Харкова. Учасник численних виставок в Україні та закордоном. Твори митця зберігаються в музейних та приватних збірках багатьох країн світу.

Початок зустрічі — об 11:00. Вхід — вільний.