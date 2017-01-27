Дослідниця з Польщі розкаже про репресії проти мисткинь

У понеділок, 30 січня, о 15.00 у Національному музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького» (конференц-зал 2-го поверху, вул. С. Бандери,1) відбудеться лекція відомої дослідниці з Польщі Олі Гнатюк на тему «Повоєнні репресії проти творчих жінок.

Долі Ярослави Музики, Ольги Дучимінської та Олени Ржепецької». Вхід – вільний, інформує прес-служб ЛМР.

Оля Гнатюк відома як авторка книжки «Відвага і страх» про переплетення доль мешканців Львова у період перед Другою світовою війною та під час радянської і нацистської окупацій, зокрема й Голокосту.

Під час музейної зустрічі дослідниця розкаже про радянські утиски українських мисткинь на прикладі біографій художниці Ярослави Музики, письменниць Ольги Дучимінської та Олени Ржепецької, життя яких було тісно пов’язане із Львовом.