Cтуденти УКУ з вертепом відвідали курсантів академії імені гетьмана Петра Сагайдачного

У четвер, 26 січня 2017 року, студенти УКУ з різдвяним вертепом відвідали курсантів-учасників Релігієзнавчого гуртка Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який провадять військові капелани Львівської Архиєпархії УГКЦ з 2007 року. Представлення вертепу відбулось у храмі Архистратига Михаїла, що розташований на території навчального закладу.

Про це інформує сайт Духовна велич Львова.

По завершенні виступу о. Андрій Хомишин, настоятель військового храму Архистратига Михаїла та капелан Національної академії, подякував студентам за ділення радістю народження Божого Сина із майбутніми офіцерами ЗСУ. Військовий душпастир побажав молоді творчих успіхів у їхній праці та висловив сподівання, що це не останній візит студентської молоді Католицького університету до військового вишу.

Додамо, що із подібною постановкою різдвяного вертепу студенти УКУ відвідували курсантів та офіцерів даної академії минулого року.